ابتكارأول برنامج إلكتروني معتمد لقياس وتوجيه شخصية المراهقين بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة إنجازاً علمياً جديداً يُضاف إلى سجلها في البحث العلمي، بحصول الدكتور أحمد صالح، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، على شهادة إيداع وتسجيل مصنف حاسب آلي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن برنامجه الإلكتروني المبتكر بعنوان: «بطارية التقييم والتوجيه النفسي للأفكار والانفعالات والسلوك لدى المراهقين»، وذلك بإشراف الدكتورة عزة الجوهري، عميد كلية الآداب.

وأوضح الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، أن هذا الابتكار يمثل نقلة نوعية في مجال التقييم النفسي الإلكتروني، مشيراً إلى أن البرنامج يقيس 25 جانباً من جوانب الشخصية للفئة العمرية من 12 إلى 23 عاماً (من المرحلة الإعدادية حتى الجامعية). وأكد أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي الذي يقدم حلولاً عملية وتكنولوجية تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن هذا المصنف يعد إضافة قوية للمكتبة النفسية العربية ويعكس ريادة كوادر الجامعة في دمج العلم بالتقنية الحديثة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي حققه أحد أبناء الكلية، مؤكدة أن البرنامج يتميز بتقديم نصائح إرشادية متخصصصة بأسلوب مكتوب ومسموع لمعالجة نقاط الضعف لدى الأبناء. كما أشارت إلى أن الكلية تدعم كافة الأبحاث التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للأجيال الشابة ودعم التوافق النفسي والاجتماعي لدى الأسر المصرية.

جدير بالذكر، أن البرنامج يقدم تقريراً نفسياً مطبوعاً موجّهاً لكل من الأسرة والأبناء، وقد تم إنتاجه من خلال سلسلة من الأبحاث النفسية المتخصصة واعتمد رسمياً كبطارية قياس نفسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر إتاحته للاستخدام المجتمعي قريباً من خلال أحد دور النشر المتخصصة.