وكيل شباب بني سويف يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية ومراكز شباب المدن

عقد هشام الجبالي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الخميس، ضم مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز شباب المدن ومراكز التنمية الشبابية على مستوى المحافظة.

واستهدف الاجتماع، الذي عُقد بحضور ناصر رمضان وكيل الشباب، ومحمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة، نيرة نبيل عضو الوحدة، بحث سبل تعزيز آليات العمل الميداني وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للشباب السويفي وتفعيل دور المنشآت الشبابية كمنارات إشعاع وتنوير في المجتمع.​

وركز الاجتماع بشكل محوري على استعراض برامج "وحدة السكان" وآليات تنفيذ فعالياتها داخل مراكز الشباب، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف القومية للوحدة.

وشدد "الجبالي" خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية للبرامج والأنشطة المنفذة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً ابتكارياً في إدارة الموارد وتفعيل المبادرات التي تمس احتياجات الشباب بشكل مباشر، مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل في المراكز لضمان استمرارية التميز في الأداء والوصول إلى الفئات المستهدفة في كافة ربوع المحافظة.