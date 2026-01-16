قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
وكيل شباب بني سويف يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية ومراكز شباب المدن

عقد هشام الجبالي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الخميس، ضم مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز شباب المدن ومراكز التنمية الشبابية على مستوى المحافظة. 

واستهدف الاجتماع، الذي عُقد بحضور ناصر رمضان وكيل الشباب، ومحمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة،  نيرة نبيل عضو الوحدة، بحث سبل تعزيز آليات العمل الميداني وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للشباب السويفي وتفعيل دور المنشآت الشبابية كمنارات إشعاع وتنوير في المجتمع.​

وركز الاجتماع بشكل محوري على استعراض برامج "وحدة السكان" وآليات تنفيذ فعالياتها داخل مراكز الشباب، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف القومية للوحدة. 

وشدد "الجبالي" خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية للبرامج والأنشطة المنفذة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً ابتكارياً في إدارة الموارد وتفعيل المبادرات التي تمس احتياجات الشباب بشكل مباشر، مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل في المراكز لضمان استمرارية التميز في الأداء والوصول إلى الفئات المستهدفة في كافة ربوع المحافظة.

