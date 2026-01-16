قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الآثار تزيل الحشائش بـ منطقة آثار ميدوم في بني سويف ..صور

الآثار تزيل الحشائش بـ منطقة آثار ميدوم في بني سويف
الآثار تزيل الحشائش بـ منطقة آثار ميدوم في بني سويف
محمد الاسكندرانى

نفذت إدارة المخاطر والأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، إزالة كافة الحشائش التي توجد في منطقة آثار ميدوم بمحافظة بني سويف.

أوضحت إدارة المخاطر والأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، أن جاري إستكمال ازالة الحشائش في المواقع الأثرية الأخرى في المحافظة.

 آثار ميدوم

 

يذكر أن تعمل الإدارة، على تقييم المخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية والحفاظ على تراثنا العريق على مدي محافظات الجمهورية.

وتقع قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، على بعد حوالى تسعين كيلومترا جنوب غرب القاهرة وتقع على بعد خمسة كيلومترات شمال غرب مدينة الواسطى وهي تضم آثارا عديدة مثل هرم ميدوم وهو أثر غريب الشكل، استكمل بناؤه سنفرو، الأب المؤسس للأسرة الرابعة ، حيث كان قد بدأ بناؤه آخر ملوك الأسرة السابقة، له شكل خاص جدا يبدو كهرم مدرج ولكنه مكسو من الخارج؛ ويعتبر أول هرم كامل وهو اقدم من اهرامات الجيزة.

وبها أيضًا مقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت وأتت، التي وجد بها الرسم المعروف باسم أوز ميدوم وقد عثر على هذه الصورة الجدارية في مصطبة نفرماعت وزوجته أتت، حيث كانت تحلي أسفل أحد حوائط الدهليز، المؤدي إلى مقصورة أتت. وقد استخدم فيها ألوان مستخرجة من مواد طبيعية. فاللون الأبيض من الحجر الجيري، والأحمر من خام الحديد، والأخضر من الملاخيت. وكانت هذه المواد تمزج بزلال البيض. وهي تصور ثلاثة أزواج من الأوز تتغذى على الحشائش. منها ثلاثة تلتفت إلى اليمين، وتنظر الثلاثة الأخرى إلى الجانب الآخر في تناظر.

إدارة المخاطر والأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار آثار ميدوم بني سويف آثار ميدوم بمحافظة بني سويف ميدوم

