أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير لوائح الموارد البشرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وزير السياحة والآثار 

وتناول اللقاء مناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف لوائح الموارد البشرية وتنظيم شؤون العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للانتهاء من كافة التكليفات والمهام المطلوبة في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار توجهات الوزارة نحو توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات الخاصة بالعاملين، والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية، بما يحقق العدالة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع.

وحضر اللقاء من جانب وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشؤون الديوان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

كما حضر من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز لإعادة الهيكلة، وعادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، و محمد حسين معاون رئيس الجهاز للمتابعة.
 

وزير السياحة والآثار السياحة الآثار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهياكل التنظيمية

