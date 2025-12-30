قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

محمد الاسكندرانى

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.

 

المتحف المصري الكبير 

وأوضح شريف فتحي أن هذا الهيكل يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي السابق اعتماده في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا التحديث جاء في ضوء الاحتياجات الفعلية للمتحف ولا سيما عقب الافتتاح الرسمي، وبما يحقق وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ويدعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل.

وأشار الوزير إلى أنه جار العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل هذا الهيكل بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة وتحقيق المتحف لاختصاصاته وأهدافه المرجوة.

ومن أبرز التحديثات التي تمت على الهيكل التنظيمي أنه تضمن بعض التقسيمات والإدارات التنظيمية الجديدة ومنها إدراج إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت عنخ آمون، والتي ستتولى تقديم التدريب للعاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين في هذا المجال للمصريين والأجانب وخاصة من الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عددا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، كما يشمل الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الاثرية وجار استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.

كما أشار الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض ويندرج تحتها إدارات متخصصة تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الاثار، متحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات. 

وأضاف أنه تم كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة خاصة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية والتي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل ومنها الإدارة العامة الشئون المالية والإدارة العامة للشئون الادارية والإدارة العامة للتعاقدات.

