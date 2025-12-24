قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تألق لاعب ناشئ أمام غزل المحلة.. «الدردير» لإدارة الأهلي: «لو عندكم دولارات كتيرة إدونا شوية»
عازفة الأورج مها عبدالمؤمن تعلن اعتزال مجال الأفراح خلال أداء مناسك العُمرة
واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد
نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو
حكومة الدبيبة تعلن عن أول قرار بعد تحطم طائرة «الحداد» في تركيا
أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده
شاهد.. لحظة تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في تركيا
«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب
إسرائيل تغرق .. فيضانات مُفاجئة تضرب «نتانيا» والشوارع تتحوّل إلى أنهار خلال ساعة | شاهد
«عمري ما قلته بابا».. عبير الشرقاوي تكشف أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي
مُحاكمة البلوجر «أوتاكا» بتهمة الإتجار في العُملات الرقمية .. اليوم
بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو
أخبار البلد

وزير السياحة يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه

أ ش أ

 ثمن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، جهود الرئيس التنفيذي للمتحف الدكتور أحمد غنيم وفرق العمل بالمتحف وشركة ليجاسي للتنمية والإدارة والقائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف، مؤكداً أن الإقبال الكبير على زيارة المتحف محل فخر للجميع وخاصة من المصريين.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، حيث يُعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع للمجلس بعد افتتاح المتحف رسميًا في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار إدارة كثافة الأعداد داخل المتحف لضمان سلاسة ويسر الزيارات، كما أكد أنه لا توجد أي كوتة مُقسمة للزيارات سواء للمصريين أو للأجانب.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف آخر المستجدات التي شهدها المتحف خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الافتتاح الرسمي والذي جاء بتشريف وحضور السيد رئيس الجمهورية، حيث شاركت في حفل الافتتاح 79 دولة و39 ملكًا ورئيس وزراء.

وأشار إلى الإقبال الكبير من الزائرين المصريين والأجانب على زيارة المتحف حيث بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول من الافتتاح للجمهور 19 ألف زائر، بينما بلغ عدد الزائرين في أول يوم جمعة بعد الافتتاح 27 ألف زائر، لافتاً إلى قيام المتحف باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لدخول وإدارة الكثافات، من بينها تطبيق نظام التوقيتات المُحددة ونظام الحجز الإلكتروني ووقف الحجز من خلال شباك التذاكر مؤقتًا.. مشيرا إلي أن متوسط أعداد الزائرين حالياً يبلغ 15 ألف زائر كحد أقصى يومياً مع تفاوت النسب بين المصريين والأجانب.


وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس كما تم عرض ومناقشة إجمالي موازنة هيئة المتحف للعام المالي 2026 / 2027 .


كما تم مناقشة والموافقة على مشروعات اللوائح التنظيمية الداخلية لهيئة المتحف الخاصة بكل من المالية، والموارد البشرية، والتعاقدات، والمخازن، على أن يتم مخاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن.


ووافق المجلس على بعض التعديلات في جداول الفئات المعفاة من رسوم زيارة المتحف وفقاً لمستجدات العمل بعد الافتتاح، على أن تُطبق هذه الإعفاءات طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) والعطلات الرسمية، وبالتنسيق المُسبق مع المتحف.


وتمت الموافقة على قائمة مقابل خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالمتحف سواء التجاري أو الوثائقي أو الإعلامي و الخبري.


كما تمت إحاطة المجلس بأنه تم الانتهاء من مدونة قواعد وضوابط زيارة المتحف، والتي تم إعدادها من قبل المتحف، وتم إتاحتها عبر الرمز الكودي (QR Code) الموجود على تذكرة الدخول، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الإرشادية المُعلقة داخل المتحف.


كما تم إحاطة المجلس بمذكرة التفاهم التي من المزمع توقيعها بين المتحف المصري الكبير ومتحف عمان عبر الزمان للتعاون المشترك والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري.

وزير السياحة الآثار جهود فرق العمل المتحف

