وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور

زار وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المتحف المصري الكبير حيث شارك مُتابعيه جولته بداخله.

وعلّق وائل جمعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "المتحف المصري الكبير.. جمال فاق الخيال وفخر بإرثنا".





كما علّق وائل جمعة على فوز منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا، وقال في تصريحات إذاعية: "مواجهة قوية أُقيمت في ظروف صعبة، خاصة بعد طرد محمد هاني أمام فريق جيد ويجيد لعب الكرة لكنه غير شرس. أشيد بروح اللاعبين وإصرارهم، خصوصًا في الشوط الثاني، حيث نجحوا في حصد نقاط المباراة وحسم التأهل".