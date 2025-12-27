قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس
أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين
أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
رياضة

وائل جمعة: مباراة جنوب أفريقيا مواجهة قوية أُقيمت في ظروف صعبة

باسنتي ناجي

علق وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر 

وقال وائل جمعة في تصريحات إذاعيه:"مواجهة قوية أُقيمت في ظروف صعبة، خاصة بعد طرد محمد هاني أمام فريق جيد ويجيد لعب الكرة لكنه غير شرس، وأشيد بروح اللاعبين وإصرارهم، خصوصًا في الشوط الثاني، حيث نجحوا في حصد نقاط المباراة وحسم التأهل".

وتعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل مواجهة منتخب الفراعنة أمام نظيره الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم، حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد صدارته للمجموعة، وسط طموحات كبيرة من الجماهير بمواصلة المشوار بقوة نحو الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر وأنجولا

من المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا مساء يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويُنتظر أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا لافتًا، سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، نظرًا لأهمية اللقاء وقيمته الفنية، خاصة مع تقارب المستويات في البطولة القارية

أهمية المباراة للفراعنة

تحمل مواجهة أنجولا أهمية خاصة لمنتخب مصر، حيث تمثل فرصة لحسم الترتيب النهائي في المجموعة، ومنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مساحة أكبر لتجربة بعض العناصر، أو تثبيت التشكيل الأساسي قبل الدخول في مراحل الحسم. كما يسعى اللاعبون لمواصلة الأداء القوي وبث رسالة طمأنينة للجماهير بشأن جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تحظى مباراة مصر وأنجولا بتغطية إعلامية مميزة، إذ تُذاع بشكل حصري عبر قنوات beIN Sports، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب. وتوفر الشبكة القطرية استوديوهات تحليلية متكاملة تضم نخبة من نجوم الكرة العربية، مع تحليل فني قبل وبعد المباراة، إضافة إلى نقل مباشر بجودة عالية.

تبقى مواجهة الفراعنة وأنجولا واحدة من أبرز مباريات الجولة، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير، والطموحات المرتفعة لعشاق المنتخب الوطني في رؤية فريقهم يواصل طريقه بثبات نحو منصة التتويج الأفريقية

