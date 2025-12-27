قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الصين تطلق 4 صناديق بتمويل حكومي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة
مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟.. بـ3 شروط واحذر التساهل
مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن
الغندور يعلق على أداء حارس الأهلي : الشناوي في حتة تانية

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"علي رأي سيف زاهر الشناوي في حتة تانية ".

ياسر ريان: الشناوي رد على المشككين.. وصلاح كلمة السر مع منتخب مصر

وكان قد أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بعدد من لاعبي منتخب مصر عقب مواجهة جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ورد عمليًا على جميع المشككين في قدراته، موضحًا أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنه يستحق تقييم «20 من 10» على أدائه في اللقاء.

وقال ريان، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ظهروا بشكل مميز وقدموا مباراة كبيرة، مستحقين تقييم «10 من 10»، مشيرًا إلى أن محمد حمدي يُعد من أفضل لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية.

مستوى محمد هاني

وانتقد نجم الأهلي السابق مستوى محمد هاني، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه مع المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن، في المقابل أشاد بقوة مروان عطية، واصفًا إياه بأنه من أقوى لاعبي المنتخب، ويؤمّن الدفاعات بشكل رائع.

أداء زيزو

وأضاف ريان أن أداء أحمد سيد زيزو أمام جنوب أفريقيا كان أفضل بكثير من ظهوره أمام زيمبابوي، لكنه ما زال ينتظر منه تقديم مستوى أعلى، كما أشار إلى أن تريزيجيه لم يظهر بعد بمستواه المعتاد مع المنتخب في البطولة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن عمر مرموش يُعد من أفضل لاعبي منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا حتى الآن ويقدم أداءً استثنائيًا، مشددًا على أن محمد صلاح يظل اللاعب الأكثر قدرة على صناعة الفارق داخل صفوف الفراعنة.

