مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 27-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا – على قناة beIN Sports HD MAX 1
السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1
أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1
نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي – 2:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول ضد وولفرهامبتون – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد ضد فولهام – 5 مساءً
بيرنلي ضد إيفرتون – 5 مساءً
أرسنال ضد برايتون – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد ضد بورنموث – 5 مساءً
تشيلسي ضد أستون فيلا – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس مصر
مودرن سبورت ضد القناة – 2:30 مساءً – على قناة ON SPORT
الأهلي ضد الاتصالات – 5 مساءً – على قناة ON SPORT
طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً – على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية ضد ضمك – 3 مساءً
النصر ضد الأخدود – 4:30 مساءً
الاتحاد ضد الشباب – 7:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما ضد فيورنتينا – 1:30 ظهرًا
ليتشي ضد كوكو – 4 مساءً
تورينو ضد كالياري – 4 مساءً
أودينيزي ضد لاتسيو – 7 مساءً
بيسا ضد يوفنتوس – 9:45 مساءً