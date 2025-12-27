مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم السبت 27-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة



بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا – على قناة beIN Sports HD MAX 1

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً – على قناة beIN Sports HD MAX 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي – 2:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول ضد وولفرهامبتون – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد ضد فولهام – 5 مساءً

بيرنلي ضد إيفرتون – 5 مساءً

أرسنال ضد برايتون – 5 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد بورنموث – 5 مساءً

تشيلسي ضد أستون فيلا – 7:30 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس مصر



مودرن سبورت ضد القناة – 2:30 مساءً – على قناة ON SPORT

الأهلي ضد الاتصالات – 5 مساءً – على قناة ON SPORT

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً – على قناة ON SPORT



مواعيد مباريات الدوري السعودي



القادسية ضد ضمك – 3 مساءً

النصر ضد الأخدود – 4:30 مساءً

الاتحاد ضد الشباب – 7:30 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



بارما ضد فيورنتينا – 1:30 ظهرًا

ليتشي ضد كوكو – 4 مساءً

تورينو ضد كالياري – 4 مساءً

أودينيزي ضد لاتسيو – 7 مساءً

بيسا ضد يوفنتوس – 9:45 مساءً