قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
رباب الهواري

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، يومًا حافلًا بالإثارة والمواجهات القوية، حيث تتواصل منافسات دور المجموعات بإقامة أربع مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، تحمل في طياتها صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب وحجز بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.

قمة المجموعة الرابعة في طنجة

يحتضن الملعب الكبير بمدينة طنجة في تمام الخامسة مساءً المواجهة الأبرز في المجموعة الرابعة، حين يلتقي منتخبا السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة مرتقبة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية.

ويسعى المنتخب السنغالي إلى فرض سيطرته ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة.

مواجهة مبكرة بين بنين وبوتسوانا

وفي إطار المجموعة نفسها، يلتقي منتخبا بنين وبوتسوانا في الثانية والنصف عصرًا، في مباراة لا تقل أهمية عن لقاء القمة، حيث يتطلع كل منتخب لتحقيق أول انتصار له وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.

صراع قوي في المجموعة الثالثة

وعلى صعيد المجموعة الثالثة، تتجه الأنظار إلى ملعب فاس الذي يشهد في العاشرة مساءً مباراة من العيار الثقيل بين تونس ونيجيريا.

المنتخب التونسي يخوض اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز المرشحين للقب، في حين تسعى نيجيريا لتأكيد تفوقها وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

أوغندا وتنزانيا.. أمل الاستمرار

وقبلها، يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة متكافئة نسبيًا يسعى فيها الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهما في المنافسة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

  • بنين × بوتسوانا – 2:30 عصرًا – beIN Sports HD MAX 1
  • السنغال × جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً – beIN Sports HD MAX 1
  • أوغندا × تنزانيا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD MAX 1
  • نيجيريا × تونس – 10 مساءً – beIN Sports HD MAX
كأس الامم الافريقية منتخب تونس منتخب بنين أوغندا السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

ترشيحاتنا

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

بالصور

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد