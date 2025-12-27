أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، يومًا حافلًا بالإثارة والمواجهات القوية، حيث تتواصل منافسات دور المجموعات بإقامة أربع مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، تحمل في طياتها صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب وحجز بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.

قمة المجموعة الرابعة في طنجة

يحتضن الملعب الكبير بمدينة طنجة في تمام الخامسة مساءً المواجهة الأبرز في المجموعة الرابعة، حين يلتقي منتخبا السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة مرتقبة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية.

ويسعى المنتخب السنغالي إلى فرض سيطرته ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة.

مواجهة مبكرة بين بنين وبوتسوانا

وفي إطار المجموعة نفسها، يلتقي منتخبا بنين وبوتسوانا في الثانية والنصف عصرًا، في مباراة لا تقل أهمية عن لقاء القمة، حيث يتطلع كل منتخب لتحقيق أول انتصار له وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات المقبلة.

صراع قوي في المجموعة الثالثة

وعلى صعيد المجموعة الثالثة، تتجه الأنظار إلى ملعب فاس الذي يشهد في العاشرة مساءً مباراة من العيار الثقيل بين تونس ونيجيريا.

المنتخب التونسي يخوض اختبارًا صعبًا أمام أحد أبرز المرشحين للقب، في حين تسعى نيجيريا لتأكيد تفوقها وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

أوغندا وتنزانيا.. أمل الاستمرار

وقبلها، يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة متكافئة نسبيًا يسعى فيها الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمالهما في المنافسة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة