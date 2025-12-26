قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات التأمين تدفع لعملائها نحو 52.8 مليار جنيه تعويضات خلال 10 أشهر
شروط التقديم.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري
زاهي حواس: أحترم الدكتور وسيم السيسي ولكنه لم يحترمني.. فيديو
عمرو أديب: ضربة جزاء محمد صلاح صحيحة ويُحرر بها محضر
إيّاك والغرور.. نصائح الشيخ أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في برنامج بدولة التلاوة
كأس الأمم الإفريقية| اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية لمساندتها منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
رسالة حاسمة من الاتحاد الأفريقي: صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الصومال
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
رياضة

كأس الأمم الإفريقية| اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية لمساندتها منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

إسلام مقلد

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته في مدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وثمَّن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، مؤكدا أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية.

وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه بهذا الاستقبال والدعم، متمنيا للمملكة المغربية الشقيقة دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.
 

الحضور الجماهيري

شهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا التي حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حضورا جماهيريا كبيرا، بإجمالي 40219 مشجعا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الإفريقية.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب الجماهير المصرية والمغربية التي حضرت بقوة اللقاء لتشجيع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.

الشناوي رجل المباراة

تألق محمد الشناوي خلال اللقاء وخاصة في الشوط الثاني بسبب النقص العددي لـ منتخب مصر لتعرض محمد هاني للطرد في نهاية الشوط الأول، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا حرمتهم من تعديل النتيجة ليحصد جائزة رجل المباراة.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

حسم منتخب مصر تأهله لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 للبطولة.

هدف محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء؛ بعد أن احتسبها الحكم لصالحه؛ عقب تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وبهذا الهدف تخطى محمد صلاح رقم الصقر أحمد حسن، ورفع رصيده التهديفي في أمم إفريقيا إلى 9 أهداف، ويصبح بذلك هو هداف الجيل الحالي في أمم إفريقيا، ويفصله فقط هدفين عن العميد حسام حسن صاحب الـ  11 هدفا.


 

