بعد الفوز على جنوب أفريقيا.. منتخب مصر يحجز مقعده في دور الـ 16 بأمم أفريقيا

تغلب منتخب مصر علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب عقب حصوله على 6 نقاط.

وبذلك الفوز يتصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة

وشهدت الدقائق الماضية منذ بداية الشوط الثاني سطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللقاء بسبب حالة النقص العددي لمنتخب مصر بعد طرد محمد هاني، وسط تألق من جانب مدافعي مصر ومحمد الشناوي حارس المرمى.

هدف محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.