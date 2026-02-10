تطهير مصرف ساحل مرقص بشبراخيت حفاظًا على الصحة العامة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال تطهير المصارف ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة مراد مسعود، بالتنسيق مع هندسة صرف شبراخيت، بتنفيذ أعمال تطهير مصرف ساحل مرقص بقرية أبو منجوج.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين كفاءة التصريف ومنع تجمعات المياه والحد من مصادر التلوث، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار أعمال التطهير والصيانة الدورية لضمان كفاءة منظومة الصرف والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حركة المياه أو تتسبب في تجمعاتها.