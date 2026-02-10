محافظ البحيرة توجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لصغير يعاني من الفشل الكلوي

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الصحة والتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الصحية إلى الصغير بسام مسعود منصور، الذي يعاني من الفشل الكلوي، حيث تم التواصل مع والده واستقبال الطفل وذويه بمركز دمنهور للكلى.

وتم توقيع الكشف الطبي عليه من خلال الطبيب الموجود بالمركز كما تم عمل تحاليل فيروسات للطفل بمستشفى حميات دمنهور كإجراء من ضمن الإجراءات المتبعة لاستقبال مرضى جدد، وعقب مناظرة الطفل بواسطة الطبيب المتواجد بوحدة الغسيل بمستشفى حميات دمنهور وجارٍ عمل جلسة غسيل له.

كما تم تحديد مواعيد لاستقباله وإجراء غسيل الكلى في المواعيد المقررة مع الفحص الدوري والمستمر لحالته.