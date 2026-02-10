اليوم.. محافظ البحيرة تفتتح معارض «أهلاً رمضان» بدمنهور وكفر الدوار

تفتتح الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم "الثلاثاء"، معارض «أهلاً رمضان» بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة دمنهور في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يعقبه افتتاح معرض كفر الدوار في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت محافظة البحيرة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد افتتاح باقي معارض «أهلاً رمضان» بكافة مدن ومراكز المحافظة، تباعًا، لضمان وصول السلع للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.