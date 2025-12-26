تغييران عن مباراة زيمبابوي.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في أغادير



أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.



التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.



وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).



وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).



كان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.