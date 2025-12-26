قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
طائرة الحداد.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود.. وبريطانيا البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن ركلة الجزاء

محمد صلاح ومدرب جنوب إفريقيا
محمد صلاح ومدرب جنوب إفريقيا
إسلام مقلد

كشف محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول، حقيقة ما صرح به مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بأن محمد صلاح أخبره بأن ركلة الجزاء المحتسبه له غير صحيحة، خلال لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال مراد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة .. تبادلا التحية و السلام فقط .. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

الحضور الجماهيري لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

وشهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية حضور 40219 مشجع، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من جانب الجماهير المصرية والمغربية التي حضرت بقوة اللقاء لتشجيع الفراعنة أمام جنوب أفريقيا.

الشناوي رجل المباراة

وتألق محمد الشناوي خلال اللقاء وخاصة الشوط الثاني بسبب النقص العددي لـ منتخب مصر لتعرض محمد هاني للطرد في أخر الشوط الأول، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا حرمتهم من تعديل النتيجة ليحصد جائزة رجل المباراة.

تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حسم منتخب مصر تأهله لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

هدف محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وبهذا الهدف تخطى محمد صلاح رقم الصقر أحمد حسن ويرفع رصيده التهديفي في أمم إفريقيا إلى 9 أهداف ويصبح بذلك هو هداف الجيل الحالي في أمم إفريقيا ، ويفصله فقط هدفين عن العميد حسام حسن صاحب الـ 11 هدف.

سيطرة جنوب إفريقيا

وشهدت الدقائق الماضية منذ بداية الشوط الثاني سطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللقاء بسبب حالة النقص العددي لمنتخب مصر بعد طرد محمد هاني، وسط تألق من جانب مدافعي مصر ومحمد الشناوي حارس المرمى.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

فرص منتخب مصر

في الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب أفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45+2 تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده للنقطة 6 ليتصدر ترتي بالمجموعة الثانية، ويبقى منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويضمن بذلك منتخب مصر تأهله لدور الـ 16 في انتظار المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب أنجولا ليحسم تصدر المجموعة.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4)  - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13)  – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20)  – صلاح محسن (9)  – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.

تشكيل جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا تشكيلة البافانا بافانا لمواجهة منتخب مصر الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الفراعنة الكبار على النحو التالي:

ويليامز فى حراسة المرمي

موكازي .. نيجزانا .. مودوا ..موكوينا .. سيزولي .. مباثا .. موريمي أوبلايس .. فوستر.


 

محمد مراد منتخب مصر مدرب جنوب إفريقيا محمد صلاح ركلة الجزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

البطاقات التموينية

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

جانب من الحلقة

برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

الدكتورة يمن الحماقي

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد