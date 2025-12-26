3 سيناريوهات في انتظار منتخب مصر بعد دور المجموعات بأمم افريقيا

يترقب عشاق الكرة المصرية معرفة مسار منتخب مصر بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يتوقف مستقبل الفراعنة على نتائج الجولة الثانية والثالثة لتحديد موقعهم في الأدوار الإقصائية.

ويبدو أن هناك 3 سيناريوهات رئيسية محتملة:

سيناريو الصدارة والبقاء في أغادير

إذا نجح منتخب مصر في تصدر مجموعته فسيبقى الفريق في مدينة أغادير لمواجهة صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

ومن المتوقع أن تقام هذه المباراة يوم 5 يناير 2026 هذا السيناريو يمنح الفراعنة ميزة اللعب على أرضهم أمام منافس نظريا أقل قوة ما يسهل رحلة الفريق نحو التأهل إلى ربع النهائي.

سيناريو المركز الثاني والانتقال إلى الرباط

في حال احتل منتخب مصر المركز الثاني بالمجموعة سيتعين على الفريق الانتقال إلى مدينة الرباط لخوض مباراة دور الـ16.

وسيواجه في هذه الحالة ثاني المجموعة السادسة وهو ما قد يضع الفراعنة أمام منافس قوي من كبار البطولة مثل الكاميرون أو كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 4 يناير 2026 مما يجعل كل نقطة في دور المجموعات حاسمة لتجنب مواجهة صعبة مبكرا.

سيناريو أفضل ثالث والرحيل إلى طنجة

أما في حال جاء منتخب مصر في المركز الثالث الأفضل بين الفرق الثالثة فسيتجه الفريق إلى مدينة طنجة لملاقاة متصدر المجموعة الرابعة والمرشح الأقوى لهذا المركز هو منتخب السنغال وتقام هذه المباراة يوم 3 يناير 2026.

هذا السيناريو يعد الأصعب إذ يواجه الفريق منافسا قويا منذ بداية دور الـ16 ما يجعل المهمة أكثر تحديًا ويستلزم أداءً مثاليًا من الفراعنة لضمان التأهل.

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب الرؤية الفنية التي استقر عليها الجهاز الفني، من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

ويأمل الجهاز الفني أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفراعنة في صدارة المجموعة والمضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية.