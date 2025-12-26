قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

3 سيناريوهات في انتظار منتخب مصر بعد دور المجموعات بأمم افريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق الكرة المصرية معرفة مسار منتخب مصر بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا حيث يتوقف مستقبل الفراعنة على نتائج الجولة الثانية والثالثة لتحديد موقعهم في الأدوار الإقصائية. 

ويبدو أن هناك 3 سيناريوهات رئيسية محتملة:

سيناريو الصدارة والبقاء في أغادير
إذا نجح منتخب مصر في تصدر مجموعته فسيبقى الفريق في مدينة أغادير لمواجهة صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة. 

ومن المتوقع أن تقام هذه المباراة يوم 5 يناير 2026 هذا السيناريو يمنح الفراعنة ميزة اللعب على أرضهم أمام منافس نظريا أقل قوة ما يسهل رحلة الفريق نحو التأهل إلى ربع النهائي.

سيناريو المركز الثاني والانتقال إلى الرباط
في حال احتل منتخب مصر المركز الثاني بالمجموعة سيتعين على الفريق الانتقال إلى مدينة الرباط لخوض مباراة دور الـ16. 

وسيواجه في هذه الحالة ثاني المجموعة السادسة وهو ما قد يضع الفراعنة أمام منافس قوي من كبار البطولة مثل الكاميرون أو كوت ديفوار. 

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 4 يناير 2026 مما يجعل كل نقطة في دور المجموعات حاسمة لتجنب مواجهة صعبة مبكرا.

سيناريو أفضل ثالث والرحيل إلى طنجة
أما في حال جاء منتخب مصر في المركز الثالث الأفضل بين الفرق الثالثة فسيتجه الفريق إلى مدينة طنجة لملاقاة متصدر المجموعة الرابعة والمرشح الأقوى لهذا المركز هو منتخب السنغال وتقام هذه المباراة يوم 3 يناير 2026. 

هذا السيناريو يعد الأصعب إذ يواجه الفريق منافسا قويا منذ بداية دور الـ16 ما يجعل المهمة أكثر تحديًا ويستلزم أداءً مثاليًا من الفراعنة لضمان التأهل.

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة 

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة 

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب الرؤية الفنية التي استقر عليها الجهاز الفني، من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

ويأمل الجهاز الفني أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفراعنة في صدارة المجموعة والمضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا الكاميرون كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

منتخب نيجيريا

أقوى الفرق.. مدرب تونس يشيد بمنتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

مانشستر يونايتد

مستقبل النادي.. أموريم يتغنى بموهبة مانشستر يونايتد

مباراة مصر وجنوب إفريقيا

كأس الأمم الأفريقية.. تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة مصر

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد