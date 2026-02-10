قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كيلومترًا من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة
بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
توك شو

وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية

البهى عمرو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك رابط تاريخية تجمع بين مصر والسنغال، وأن مصر كان لها مواقف بخصوص تحرير السنغال.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، أن زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر فرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع.

​استقبل وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، بمقر إقامته بالقاهرة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في لقاء رفيع المستوى استهدف بحث آفاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعميق الوجود في الأسواق الإفريقية.

من البنية التحتية إلى الصناعات الدوائية

​شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في السنغال، حيث استعرض الدكتور الجبلي قدرات القطاع الصناعي المصري في عدة مجالات حيوية، أبرزها: ​البنية التحتية ومواد البناء: الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في المشروعات القومية الكبرى، و​الصناعات الدوائية: بحث سبل توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المصرية للسنغال، و​الصناعات الكيماوية والغذائية: تلبية احتياجات السوق السنغالي بمنتجات مصرية ذات جودة عالية وتنافسية.

​نتائج جولة "بدر عبد العاطي" الإفريقية

​أكد الدكتور شريف الجبلي، خلال اللقاء على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الزيارة السابقة التي قام بها وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى داكار (في يوليو 2025)، والتي رافقه فيها وفد من رجال الأعمال المصريين.

​وفي هذا السياق، كشف الجبلي عن دراسة تشكيل وفد صناعي رفيع المستوى لزيارة السنغال قريباً؛ لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وبحث المشروعات القائمة على أرض الواقع، وضمان استمرارية التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

​تصريحات الجانبين

​أعرب وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ ، عن تقدير بلاده للنهضة التنموية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن السنغال تفتح أبوابها أمام الاستثمارات المصرية، وتعتبرها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في منطقة غرب إفريقيا، خاصة مع تزايد الفرص في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة.

​من جانبه، شدد الجبلي ، على أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين المصريين، بهدف تحويل السنغال إلى مركز لوجستي وصناعي للمنتجات المصرية في تجمع "الإيكواس".

وزير الخارجية الخارجية بدر عبد العاطي

