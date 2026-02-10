قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان المستجدات الإقليمية

القسم الخارجي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر في المنطقة.


ثمن وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، والمساعي الرامية إلى التواصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الايرانى.
 


وأطلع الوزير الإيرانى الوزير عبد العاطى على التطورات الخاصة بجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران والتى استضافتها سلطنة عمان الشقيقة مؤخرا، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات وكافة المساعى التي تستهدف خفض التصعيد وتسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة. 


وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الامريكى والايرانى، وصولا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة، ومشددا على أن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وايران الملف النووي الايرانى

