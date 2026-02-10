قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كيلومترًا من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة
بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

570 مسجدًا تستعد لاستقبال المصلين في رمضان بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحول مساجد محافظة سوهاج إلى خلية استعداد مكثفة، بعدما أعلنت مديرية الأوقاف تجهيز 570 مسجدًا لإحياء شعائر الشهر الفضيل، ما بين مساجد للاعتكاف والتهجد وصلاة التراويح، في خطة تستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال الليالي الرمضانية.

وكشف الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن تخصيص 80 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان، و490 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد، إلى جانب إقامة صلاة التراويح بجميع المساجد على مستوى المحافظة، مؤكدًا الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة والتأكد من جاهزية دورات المياه ومكبرات الصوت.

استعدادات سوهاج لاستقبال شهر رمضان

وجاء ذلك في إطار اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والذي شدد خلاله على ضرورة إحكام الرقابة داخل المساجد، ومنع أي أفكار أو خطابات تخالف المنهج الوسطي، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لشعائر الاعتكاف.

وأوضح وكيل الأوقاف أن المديرية وضعت ضوابط واضحة للاعتكاف، من بينها التسجيل المسبق والالتزام بالإشراف الكامل من قبل الأئمة المعتمدين، لضمان الحفاظ على قدسية المساجد وتنظيم الأجواء الإيمانية بالشكل اللائق.

كما تستعد المديرية لتنظيم ملتقيات فكرية وقوافل دعوية ولقاءات للواعظات داخل المساجد، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم، خاصة بين الشباب والنساء، خلال الشهر الكريم.

ويأتي تجهيز هذا العدد الكبير من المساجد في وقت تشهد فيه المحافظة استعدادات متزامنة على مختلف المستويات الخدمية، إلا أن المشهد الأبرز يظل داخل بيوت الله، التي تستقبل آلاف المصلين يوميًا، في أجواء روحانية تمتد من صلاة الفجر وحتى قيام الليل.

بهذه الاستعدادات، تدخل سوهاج رمضان هذا العام بخطة تستهدف تنظيم العبادة، وضبط الخطاب الديني، وتهيئة المناخ المناسب للمصلين، في 570 مسجدًا تنتظر أن تمتلئ صفوفها مع أول ليلة من ليالي الشهر الكريم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج شهر رمضان رمضان مسجد الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

عضو مجلس النواب الأمريكي “آنا باولينا لونا”

لونا.. نائبة أمريكا تطالب بعودة العلاقات الكاملة بين أمريكا وروسيا

مفوض حقوق الإنسان: ما حدث في الفاشر كارثة إنسانية مروعة كان يمكن تجنبها

مفوض حقوق الإنسان: ما حدث في الفاشر كارثة إنسانية مروعة كان يمكن تجنبها

قوات الدعم السريع

إثيوبيا تنشئ معسكرا سريا لتدريب عناصر الدعم السريع

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد