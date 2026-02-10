570 مسجدًا تستعد لاستقبال المصلين في رمضان بسوهاج

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحول مساجد محافظة سوهاج إلى خلية استعداد مكثفة، بعدما أعلنت مديرية الأوقاف تجهيز 570 مسجدًا لإحياء شعائر الشهر الفضيل، ما بين مساجد للاعتكاف والتهجد وصلاة التراويح، في خطة تستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال الليالي الرمضانية.

وكشف الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن تخصيص 80 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان، و490 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد، إلى جانب إقامة صلاة التراويح بجميع المساجد على مستوى المحافظة، مؤكدًا الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة والتأكد من جاهزية دورات المياه ومكبرات الصوت.

استعدادات سوهاج لاستقبال شهر رمضان

وجاء ذلك في إطار اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والذي شدد خلاله على ضرورة إحكام الرقابة داخل المساجد، ومنع أي أفكار أو خطابات تخالف المنهج الوسطي، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لشعائر الاعتكاف.

وأوضح وكيل الأوقاف أن المديرية وضعت ضوابط واضحة للاعتكاف، من بينها التسجيل المسبق والالتزام بالإشراف الكامل من قبل الأئمة المعتمدين، لضمان الحفاظ على قدسية المساجد وتنظيم الأجواء الإيمانية بالشكل اللائق.

كما تستعد المديرية لتنظيم ملتقيات فكرية وقوافل دعوية ولقاءات للواعظات داخل المساجد، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم، خاصة بين الشباب والنساء، خلال الشهر الكريم.

ويأتي تجهيز هذا العدد الكبير من المساجد في وقت تشهد فيه المحافظة استعدادات متزامنة على مختلف المستويات الخدمية، إلا أن المشهد الأبرز يظل داخل بيوت الله، التي تستقبل آلاف المصلين يوميًا، في أجواء روحانية تمتد من صلاة الفجر وحتى قيام الليل.

بهذه الاستعدادات، تدخل سوهاج رمضان هذا العام بخطة تستهدف تنظيم العبادة، وضبط الخطاب الديني، وتهيئة المناخ المناسب للمصلين، في 570 مسجدًا تنتظر أن تمتلئ صفوفها مع أول ليلة من ليالي الشهر الكريم.