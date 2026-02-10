سوهاج تستعد لرمضان بخطة موسعة لضبط الأسواق وتأمين الشوارع ودعم الأسر الأولى بالرعاية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحرك محافظة سوهاج بخطة واسعة تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، بداية من رغيف الخبز، مرورًا بأسعار السلع، وصولًا إلى تأمين المناطق التجارية ذات الكثافة العالية.

وأعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، عن تجهيز 14 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" بمختلف مراكز المحافظة، في محاولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

ماذا حدث؟

وفي خطوة تستهدف منع أي تكدسات أو أزمات خبز خلال الشهر الكريم، كشف الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، عن مد ساعات عمل المخابز لتبدأ من السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم، والتدخل الفوري حال رصد أي مخالفات.

وعلى المستوى الديني، أعلنت مديرية الأوقاف تخصيص 80 مسجدًا للاعتكاف و490 مسجدًا لصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، إلى جانب إقامة صلاة التراويح بجميع المساجد، مع تنظيم ملتقيات فكرية وقوافل دعوية، والتأكيد على الالتزام بالخطاب الديني الوسطي ومنع أي أفكار متطرفة.

أما قطاع الشباب والرياضة، فاستعد بإطلاق 119 دورة رمضانية في مختلف الألعاب، بعد الانتهاء من أعمال صيانة الملاعب بمراكز الشباب، لتوفير متنفس آمن للشباب خلال الشهر الفضيل.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، تستعد مديرية التضامن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع «كراتين رمضان» على الأسر الأكثر احتياجًا، مع انتظام صرف معاشات «تكافل وكرامة» في مواعيدها المحددة.