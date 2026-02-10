شهد الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، اليوم بمقر الجامعة، تدشين فعاليات النادي الثقافي بجامعة مطروح، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، ممثلًا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب الكبير محمد ناصف، مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

كما جاء التدشين بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس، وبحضور محمد أمين مسئول النشر بالمجلس.

وشهدت الفعاليات حضور عمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المحلي بمحافظة مطروح.

وأكد الدكتور عمرو المصري أن افتتاح النادي الثقافي يُعد حدثًا مهمًا في مسيرة جامعة مطروح، ويعكس إيمان الجامعة بدورها في بناء الإنسان إلى جانب دورها الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية تُعنى بمنح الشهادات العلمية، بل تسعى إلى بناء العقول وتنمية الوعي الثقافي، مؤكدًا أن الثقافة تمثل إحدى ركائز القوة الناعمة للدولة المصرية، وعنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وفي كلمته، أكد الكاتب محمد ناصف، مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، أن هذا النادي يُعد أول نادٍ ثقافي داخل جامعة مصرية، ويمثل نقطة انطلاق لتعميم التجربة في باقي الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية المسابقات الثقافية والفنية التي يمكن لروّاد النادي من الطلاب المشاركة فيها بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية.

كما أوضح أن وزارة الثقافة حريصة على المشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الأنشطة الثقافية بالتعاون مع جامعة مطروح، مثمنًا دعوة الأستاذ الدكتور عمرو أحمد المصري، ومؤكدًا استمرار هذا التعاون بما يخدم رسالة الثقافة والتعليم.

ومن جانبه، أشار الدكتور ياسر غنيم، المشرف العام ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن النادي الثقافي يُمثل إضافة حقيقية للحياة الجامعية، ويجسد الدور الحيوي للقوة الناعمة، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة شوق النكلاوي، المدير التنفيذي للنادي، أن النادي الثقافي سيكون نافذة للتفاعل مع مختلف الثقافات، مع التركيز على إبراز ثقافة المجتمع المطروحي، من خلال تنظيم ملتقيات وصالونات ثقافية تستضيف رموزًا فكرية وثقافية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ميار أحمد، نائب المدير التنفيذي للنادي، أن فعاليات التدشين شهدت تنظيم سبع ورش عمل قدمها متخصصون من المركز القومي لثقافة الطفل، إلى جانب معرض للكتاب ضم مجموعة من إصدارات المجلس العربي للطفولة والتنمية والمجلس الأعلى للثقافة، حيث تم إهداء عدد كبير من هذه الإصدارات للنادي الثقافي.

وفي ختام الفعاليات، تم تبادل الدروع التذكارية بين جامعة مطروح وكل من المجلس العربي للطفولة والتنمية والمركز القومي لثقافة الطفل، كما تم تكريم القائمين على إدارة وتنظيم النادي الثقافي.