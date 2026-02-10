قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تفاصيل اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ ا.د يحيى عيد
رئيس جامعة كفر الشيخ ا.د يحيى عيد
محمود زيدان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور يحيي عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور يحيي عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس، بالتوجه بجزيل الشكر والتقدير للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية كبيرة، ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

كما توجه رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي، وحرصه الدائم على تطوير الجامعات المصرية، مؤكدًا التزام جامعة كفر الشيخ بتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي، والعمل وفق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، قدم مجلس العمداء خالص التهاني القلبية للدكتور يحيي عيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في قيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج أعمال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026، وما تحقق من انتظام للعملية التعليمية داخل كليات جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من إيجابيات، ومعالجة أي معوقات، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب معايير الجودة وتلبي احتياجات سوق العمل.

وتابع، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بكليات ومعاهد الجامعة وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مع التأكيد على السادة العمداء بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية وتذليل أي عقبات من اجل ضمان توفير بينة مناسبة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية روح الانتماء، وصقل مهارات الطلاب، في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان.

وفي هذا السياق أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية في إطار دور الجامعة الهام في رفع وعي الطلاب بجهود الدولة المبذولة ودورها في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني بما ينعكس على تكوين صورة حقيقية لدى الطلاب عن جهود التنمية، بعيدًا عن المعرفة النظرية أو المعلومات المجردة.

وأكد الدكتور يحي عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي استمرار مشاركة فرق من الطلاب في القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار ترسيخ ثقافة التطوع لدى الطلاب مما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الاستمرار في تنظيم المسابقات التنافسية بكافة أنواعها للطلاب وفق منهجية علمية ومعايير محددة وتحت إشراف أكاديمي، بما يعزز دورها في تحسين جودة التعليم وإعداد كوادر طلابية قادرة على التفكير الإبداعي والمنافسة الفعالة.

أيضاً أكد الدكتور يحيي عيد، علي تعظيم الاستفادة من المراكز والمعامل البحثية وكذلك مركز ريادة الاعمال وربط الجامعة بالصناعة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع المجتمع الصناعي، من اجل ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات وخدمات باعتبار الجامعة شريكًا فاعلًا في الابتكار والتنمية الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة وفقا لرؤية مصر2030.

وفي ختام الاجتماع، أشاد مجلس العمداء بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الخطط التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

