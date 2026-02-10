إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل

في الساعات القليلة الماضية انتشرت أنباء قوية حول إمكانية إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في ظل ضغوط الأجندة الدولية واحتياجات منتخب مصر للاستعداد لكأس العالم 2026.

هذه الأخبار فجرت جدلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين خاصة مع اقتراب المرحلة النهائية للمسابقة وبروز بعض الأندية المتصدرة للمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

لكن الحقيقة بحسب تصريحات المسؤولين الرسميين وخبراء اللوائح تختلف تمامًا عن ما تم تداوله إذ أكدت جميع الأطراف المعنية أن فكرة إلغاء الدوري غير مطروحة على الإطلاق وأن الحديث يدور حول توفير مساحات زمنية أكبر لمعسكرات المنتخب الوطني دون المساس بمسار البطولة أو قواعدها الأساسية.

خبير اللوائح ينفي فكرة الإلغاء

علق عامر العمايرة خبير اللوائح على ما تردد بشأن نية رابطة الأندية المصرية بإلغاء الدوري من خلال حسابه على فيسبوك وقال:"لا يجرؤ أحد على إلغاء الدوري في المرحلة النهائية للفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركة الأفريقية ولكن من الممكن النظر في إلغاء الهبوط كما حدث الموسم الماضي."

وأضاف العمايرة في سياق حديثه عن استعدادات المنتخب لكأس العالم أنه في حال صعود أحد الأندية إلى المباراة النهائية للكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا "لن يكون هناك معسكر للمنتخب إلا بعد 25 مايو".

هذه التصريحات أوضحت أن أي تغييرات محتملة ستكون محدودة ومرتبطة بضغوطات فنية ولوجستية وليست مرتبطة بإلغاء المسابقة بالكامل.

اتحاد الكرة ينفي

من جانبه أكد مصطفى أبوزهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن فكرة إلغاء الدوري المصري غير مطروحة من الأساس ولم يتم مناقشتها في أي وقت.

وأوضح أبوزهرة في تصريحات تلفزيونية أن الدوري المصري "يتمتع برعاية رسمية وحقوق بث ويدار من قبل شركة مختصة بتنظيم المسابقة مما ينفي تمامًا أي حديث عن إلغائه".

وأضاف أبوزهرة أن العلاقة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ممتازة وتعمل بروح الفريق الواحد مؤكدًا أن الجميع يلتزم بدعم المنتخب الوطني وضمان استمرار الدوري في مواعيده المقررة دون التأثير على نزاهة المسابقة أو حقوق الأندية.

رابطة الأندية تؤكد عدم مناقشة الإلغاء

نفى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية بشكل قاطع أن يكون هناك أي حديث عن إلغاء الدوري خلال الموسم الحالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: "فكرة إلغاء الدوري هذا الموسم غير مطروحة نهائيًا على الطاولة في اجتماعات الرابطة والمدير الفني للمنتخب طلب فقط مساحة زمنية أكبر لمعسكر المنتخب" مؤكدًا أن الرابطة تعمل على تحقيق التوازن بين مواعيد الدوري ومتطلبات المنتخب الوطني.

خطة رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب

من جانبه أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لم يطلب إلغاء الدوري ولكن طلب إمكانية زيادة عدد أيام المعسكرات التحضيرية لكأس العالم.

وأضاف دياب في تصريحاته مع قناة أون سبورت:" من بداية الموسم تم وضع جدول الدوري بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني مع مراعاة مواعيد تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا وتم الاتفاق على جميع الجولات بما يحقق انتظام الدوري ويلبي متطلبات المنتخب الوطني."

وتابع: "رابطة الأندية ملتزمة بتوفير الأيام الإضافية المطلوبة للمنتخب لكن هذا لا يعني إلغاء أي جزء من البطولة أو تغيير قواعد الهبوط أو أي بنود أساسية."