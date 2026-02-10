قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد الغندور: أحمد ربيع جاهز لمواجهة سموحة بالدوري

احمد ربيع
احمد ربيع
يارا أمين

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد ربيع لاعب نادي الزمالك أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة سموحة ببطولة الدوري بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بالعضلة الضامة.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب جاهز طبيا وبدنيا للمشاركة في المباريات وقرار تواجده مع الفريق في لقاء سموحة بيد معتمد جمال المدير الفني.

الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقبلة في الدوري المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد سلسلة من النتائج التي شهدت تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.

خالد الغندور أحمد ربيع نادي الزمالك الزمالك مباراة سموحة

