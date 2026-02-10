حاول منعهم من سرقة هاتفه.. لصوص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخصين بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر حال شروعهما فى سرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

بالفحص وسؤال المذكور، وهو مصاب بقطع في أوتار اليد، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة هاتفه المحمول، وحال مقاومتهما قام أحدهما بالتعدى عليه مُستخدماً سلاحا أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما، وتبين أن لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمين فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





