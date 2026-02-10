القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته “عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – أكلاشيه باسم الكيان”.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





