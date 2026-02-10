القبض على مدير شركة إنتاج فني بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (وحدة مونتاج كاملة) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





