حجز للحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قـ.اتل صديقه بطوبة في الإسماعيلية لـ31 مارس

قررت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة يوسف رمضان، المتهم بقتل صديقه فاروق صلاح الريس، 14 عامًا، إلى يوم 31 مارس المقبل للحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 نوفمبر 2025، عندما تعرض الطفل فاروق، تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، للاعتداء من قبل زميله يوسف في منطقة أرض الجمعيات بالإسماعيلية، إثر خلافات مستمرة بينهما وتصرفات تنمرية من جانب المتهم.

وأفادت تقارير الطب الشرعي بأن الطفل فاروق تعرض لإصابات بالغة شملت نزيفا داخليا في المخ، وكسر الضلعين الخامس والسادس، وكسورا في جزء من الجمجمة خلف الأذن اليسرى، وكدمات متفرقة في الوجه والجسم، أدت إلى وفاته بعد 24 ساعة من محاولات الإنعاش بالمستشفى.

القضية أثارت اهتمام الرأي العام في الإسماعيلية، حيث يترقب أهالي الطفل صدور الحكم وتحقيق العدالة وفق القانون المصري.