القبض على 10 سيدات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 10 سيدات لـ"4 منهن معلومات جنائية"، بالتحريض على الفسق بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالدقهلية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن، وبحوزتهن (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.