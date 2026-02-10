خبير لوائح يحسم الجدل: لا أحد يجرؤ على إلغاء الدوري

علق خبير اللوائح عامر العمايرة على ما تردد بشأن

نية رابطة الأندية المصرية، إلغاء الدوري المصري هذا الموسم عبر حسابه علي فيسبوك.



وكتب العمايرة "‏لا يجرؤ أحد على إلغاء الدورى المرحلة النهائية (للفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركة الأفريقية) ولكن من الوارد إلغاء الهبوط كما حدث الموسم الماضي وبالنسبة لمعسكر المنتخب إذا صعد أحد الفرق للمباراة النهائية للكونفدرالية أو دورى أبطال مفيش معسكر إلا بعد 25 مايو".



وأكد مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن فكرة إلغاء الدوري المصري غير مطروحة من الأساس، ولم يتم مناقشتها في أي وقت، في ظل الارتباطات التعاقدية وحقوق الرعاية التي تحكم المسابقة.

وقال أبوزهرة، في تصريحات تلفزيونية" إن الدوري المصري يتمتع برعاية رسمية وحقوق بث وشركة قائمة على تنظيم المسابقة، وهو ما ينفي تمامًا أي حديث عن إلغاء البطولة.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة بإلغاء الدوري المصري هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات واستعدادات منتخب مصر لكأس العالم.