الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
رياضة

بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

حسم منتخب مصر تأهله لدور ال-١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ٢٠٢٥، وذلك عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط، ليكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بالمسابقة القارية المقامة حاليا في المغرب.

صدارة المجموعة

ولم يضمن منتخب مصر التأهل فقط للدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بل ضمن أيضا حصد صدارة المجموعة الثانية للمسابقة الإفريقية، متفوقا على المنتخبات الثلاثة "جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي".

وبعد الحصول على صدارة المجموعة، تأكد خوض المنتخب الوطني مباراته في دور ال-١٦ للمسابقة على الملعب الكبير في مدينة أغادير، الشهير بملعب "أدرار".

ملعب أدرار

ملعب "أدرار" خاض فيه المنتخب مباراتين الماضيتين أمام كل من منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، حيث انتصر في المواجهتين بنتيجتي ٢-١ و١-٠، كما سيخوض عليه مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أنجولا.

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخب جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا

