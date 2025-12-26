بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير

حسم منتخب مصر تأهله لدور ال-١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ٢٠٢٥، وذلك عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ست نقاط، ليكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بالمسابقة القارية المقامة حاليا في المغرب.

صدارة المجموعة

ولم يضمن منتخب مصر التأهل فقط للدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بل ضمن أيضا حصد صدارة المجموعة الثانية للمسابقة الإفريقية، متفوقا على المنتخبات الثلاثة "جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي".

وبعد الحصول على صدارة المجموعة، تأكد خوض المنتخب الوطني مباراته في دور ال-١٦ للمسابقة على الملعب الكبير في مدينة أغادير، الشهير بملعب "أدرار".

ملعب أدرار

ملعب "أدرار" خاض فيه المنتخب مباراتين الماضيتين أمام كل من منتخبي زيمبابوي وجنوب إفريقيا، حيث انتصر في المواجهتين بنتيجتي ٢-١ و١-٠، كما سيخوض عليه مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام أنجولا.