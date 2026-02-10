إنهاء إضراب عمال شركة ملابس بالعاشر من رمضان وعودة العمل بكامل طاقته

نجح محمد جبران وزير العمل في قيادة مفاوضة جماعية ناجحة مع عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت لتصنيع الملابس بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن إنهاء الإضراب، وعودة العمل بكامل طاقته من اليوم الثلاثاء ، والتوصل إلى توافق شامل مع إدارة الشركة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة لتحسين أوضاع العمل وظروف العمال

وقال الوزير إن المفاوضات جرت بين الإدارة والعمال في إطار من الوعي والمسؤولية المتبادلة، حيث ساد التفهم الكامل من طرفي عملية الإنتاج — العمال وأصحاب الأعمال — بما يؤكد نضج العلاقة الصناعية وإدراك الجميع لأهمية الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد على أنه من خلال هذا الدور الفاعل فإن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم استقرار الإنتاج والتنمية الاقتصادية في آن واحد.