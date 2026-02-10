القمص داود لمعي في لقاء روحي مع مجمع كهنة إيبارشية حلوان

استضافت كنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، القمص داود لمعي (كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا، بمصر الجديدة)، في لقاء روحي مع مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وذلك برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

حرب اليأس وصغر النفس

حيث ألقى القمص داود كلمة روحية مكثفة بعنوان "حرب اليأس وصغر النفس"، استعرض خلالها مظاهر صغر النفس ومداخله المختلفة، محذراً من خطورته على حياة الكاهن.

كما استشهد بنماذج كتابية من الكتاب المقدس، واختتم كلمته بتقديم خطوات عملية للعلاج والتعافي الروحي من هذه الحرب.