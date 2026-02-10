قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
أخبار البلد

صحف الكويت تُسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

أ ش أ

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بحث فيها مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزها، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وتحت عنوان "السيسي من أبوظبي: علاقة مصر والإمارات ركيزة للأمن القومي العربي"، كتبت صحيفة “القبس” الكويتية أن الرئيسين الإماراتي والمصري أكدا أهمية المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى أهمية الدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.

ونقلت عن الرئيسين تشديدهما على أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

ولفتت "القبس" إلى تأكيد الرئيس السيسي انفتاح مصر على تلقي المزيد من الاستثمارات الإماراتية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن الرئيسين المصري والإماراتي أكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون قيود خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

أما صحيفة “الأنباء” الكويتية، فنقلت عن الرئيسين المصري والإماراتي تأكيدهما أهمية مواصلة الجهود لتسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة بالوسائل السلمية، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها وتجنب أي تصعيد في المنطقة لما سيترتب على ذلك من تداعيات ستطول الجميع.

وأبرزت الصحف الكويتية أيضا الإدانة العربية والإسلامية لقرارات "إسرائيل" تعميق مخطط ضم الضفة المحتلة، مشيرة في هذا الصدد إلى إدانة وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر وقطر وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان مشترك أمس، بأشد العبارات للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

الصحف الكويتية زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية

