أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي (1 – 0) في القمة التي شهدها ملعب أدرار بمدينة أغادير في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية في حضور جماهيري كبير تجاوز الـ 40 ألفاً.

محمد صلاح سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة الجزاء التي حصل عليها بعد تعرضه للإعاقة من لاعب "بافانا – بافانا" موداو بعد العودة لتقنية الفيديو ونفذها القائد ببراعة فائقة وسط مرمى الحارس رونوين ويليامز الذي اتجه لليسار ليضيف هدفه الشخصي الثاني في هذه النسخة والتاسع طوال مسيرته مع "الفراعنة" منذ 2017.

فرض الطريقة

وفرض حسام حسن طريقته أمام المنافس وسيطر المنتخب على الشوط الأول منذ البداية وأظهر تماسكاً وثقة في النفس فيما وقف المخضرم هوجو بروس عاجزاً عن مجاراتهما، وكانت البداية بعرضية من محمد هاني مرت أمام عمر مرموش في الدقيقة 11، ثم سدد جناح مانشستر سيتي من مخالفة مباشرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 23 ، قبل أن ينهي منتخب مصر الشوط الأول بضربة الجزاء والهدف والورقة الحمراء التي حصل عليها محمد هاني نتيجة الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف مع تيبوهو موكوينا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أجرى حسام حسن التغيير الأول بنزول إمام عاشور بدلاً من مرموش ’ وأستغل زملاء المهاجم لايل فوستر للنقص العددي وضغطوا بقوة من أجل إدارك التعادل وحصلوا على أكثر من ركنية في الدقائق الأولى من هذا الشوط لكن المحاولات تحطمت أمام بسالة الدفاع المصري والتألق الاستثنائي للحارس الكبير محمد الشناوي.

تسديدة إمام عاشور

في الدقيقة 55 سدد موريمي وكان حارس مصر في الموعد، ورد "أبناء النيل" بهجمة كادت تنهي الأمور لصالحهم بعد انطلاقة وتسديدة من إمام عاشور أبعدها وليامز بقدمه بصعوبة عند الدقيقة 60 ’ وفي المدرجات التقطت الكاميرا حديث جانبي بين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في الدقيقة 63.

أخطر فرص جنوب إفريقيا

أخطر فرص عملاق جنوب القارة جاءت في الدقيقة 74 عندما سدد موداو قذيفة من مسافة قريبة تعملق الشناوي في التصدي ، لها ثم أضاع موديبا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 78 وبعدها دفع حسام حسن بالثنائي محمد شحاتة ومهند لاشين بدلاً من "زيزو" و"تريزيجيه" في محاولة منه للسيطرة على وسط الملعب وإفساد هجمات المنافس قبل اقترابها من منطقة الجزاء ، ثم سدد موكوينا في الدقيقة 83 وكالعادة كان الشناوي حاضراً واستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.

استعادة نغمة الفوز

بهذا الفوز استعاد به "زعيم" القارة نغمة الفوز على منافسه اللدود بعد غياب 27 عاماً ’ وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية منفرداً برصيد 6 نقاط يليه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط وفي المركزين الثالث والرابع الثنائي أنجولا وزيمبابوي برصيد نقطة واحدة بعد أن تعادلا (1 – 1) عصر اليوم في مراكش.