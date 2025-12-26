قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الثلاث نقاط الأهم وتأهلنا المبكر خطوة مهمة في مشوار البطولة
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي (1 – 0) في القمة التي شهدها ملعب أدرار بمدينة أغادير في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية في حضور جماهيري كبير تجاوز الـ 40 ألفاً.

محمد صلاح سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة الجزاء التي حصل عليها بعد تعرضه للإعاقة من لاعب "بافانا – بافانا" موداو بعد العودة لتقنية الفيديو ونفذها القائد ببراعة فائقة وسط مرمى الحارس رونوين ويليامز الذي اتجه لليسار ليضيف هدفه الشخصي الثاني في هذه النسخة والتاسع طوال مسيرته مع "الفراعنة" منذ 2017.

فرض الطريقة

وفرض حسام حسن طريقته أمام المنافس وسيطر المنتخب على الشوط الأول منذ البداية وأظهر تماسكاً وثقة في النفس فيما وقف المخضرم هوجو بروس عاجزاً عن مجاراتهما، وكانت البداية بعرضية من محمد هاني مرت أمام عمر مرموش في الدقيقة 11، ثم سدد جناح مانشستر سيتي من مخالفة مباشرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 23 ، قبل أن ينهي منتخب مصر الشوط الأول بضربة الجزاء والهدف والورقة الحمراء التي حصل عليها محمد هاني نتيجة الإنذار الثاني بعد تدخله العنيف مع تيبوهو موكوينا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني أجرى حسام حسن التغيير الأول بنزول إمام عاشور بدلاً من مرموش ’ وأستغل زملاء المهاجم لايل فوستر للنقص العددي وضغطوا بقوة من أجل إدارك التعادل وحصلوا على أكثر من ركنية في الدقائق الأولى من هذا الشوط لكن المحاولات تحطمت أمام بسالة الدفاع المصري والتألق الاستثنائي للحارس الكبير محمد الشناوي.

تسديدة إمام عاشور

في الدقيقة 55 سدد موريمي وكان حارس مصر في الموعد، ورد "أبناء النيل" بهجمة كادت تنهي الأمور لصالحهم بعد انطلاقة وتسديدة من إمام عاشور أبعدها وليامز بقدمه بصعوبة عند الدقيقة 60 ’ وفي المدرجات التقطت الكاميرا حديث جانبي بين باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في الدقيقة 63.

أخطر فرص جنوب إفريقيا

 أخطر فرص عملاق جنوب القارة جاءت في الدقيقة 74 عندما سدد موداو قذيفة من مسافة قريبة تعملق الشناوي في التصدي ، لها ثم أضاع موديبا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 78 وبعدها دفع حسام حسن بالثنائي محمد شحاتة ومهند لاشين بدلاً من "زيزو" و"تريزيجيه" في محاولة منه للسيطرة على وسط الملعب وإفساد هجمات المنافس قبل اقترابها من منطقة الجزاء ، ثم سدد موكوينا في الدقيقة 83 وكالعادة كان الشناوي حاضراً واستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.

استعادة نغمة الفوز

بهذا الفوز استعاد به "زعيم" القارة نغمة الفوز على منافسه اللدود بعد غياب 27 عاماً ’ وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية منفرداً برصيد 6 نقاط يليه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط وفي المركزين الثالث والرابع الثنائي أنجولا وزيمبابوي برصيد نقطة واحدة بعد أن تعادلا (1 – 1) عصر اليوم في مراكش.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم الهدهد

عالم أزهري: القرآن الكريم حصر الفلاح والنجاة يوم القيامة في «القلب السليم»

شيخ الأزهر

الأزهر: مرتكبو التفجير الإرهابي بمسجد في سوريا تجرُّدوا من قيم الدين والأخلاق

وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية يفتتحون مستشفى بورسعيد الجامعي

وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية يفتتحون مستشفى بورسعيد الجامعي

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد