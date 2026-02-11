رئيس غرفة القاهرة التجارية يُشيد بإقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان

أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بإقبال المواطنين على معرض أهلًا رمضان الرئيسي الذي تنظمه الغرفة التجارية للقاهرة بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع انطلاق يومه الثاني اليوم الأربعاء.

وأكد «العشري» على أهمية التعاون الذي يتم بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة لدعم المواطنين، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأن هذا المعرض يوفر كافة السلع الرمضانية والأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية في ظل حلول الشهر الكريم.

ويُقام معرض أهلًا رمضان الرئيسي 2026 بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، بجوار محطة مترو أرض المعارض، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، وذلك حتى نهاية المعرض المُقرر له الخميس 19-2-2026.