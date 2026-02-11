قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
محافظات

بخصومات تصل إلى 30٪.. محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلا رمضان بأبو حمص

ساندي رضا

 افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة أبو حمص، بجوار الموقف الجديد الذي تنظمه مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية والغرفة التجارية، والذي يعد المعرض الرابع الذي يتم إفتتاحه بنطاق المحافظة.

ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تواصل محافظة البحيرة جهودها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضمان استقرار الأسواق بكافة المراكز والمدن.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض المختلفة، والتي تضم 6 شركات عارضه، تقدم كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية والرمضانية، إلى جانب اللحوم البلدية والمجمدات والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، 
وبنسب تخفيضات تتراوح بين 20٪ و30٪، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال تفقدها للمعرض أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تشهد حاليًا افتتاح وتشغيل معارض «أهلاً رمضان» بمختلف المدن والمراكز، بالإضافة إلى افتتاح 57 منفذًا خلال الفترة الماضية.

مشيرةً إلى أن هذه المعارض تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجّهت محافظ البحيرة بضرورة الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

ومن المقرر استكمال افتتاح عدد من المعارض اليوم في مراكز الرحمانية والمحمودية ورشيد، لضمان توافر السلع الغذائية والرمضانية الأساسية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

حضر الافتتاح: أعضاء مجلس  النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص، و محمد هدية وكيل وزارة التموين، نبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوحمص، محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي التموين والطب البيطري.

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

