بخصومات تصل إلى 30٪.. محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلا رمضان بأبو حمص

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة أبو حمص، بجوار الموقف الجديد الذي تنظمه مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية والغرفة التجارية، والذي يعد المعرض الرابع الذي يتم إفتتاحه بنطاق المحافظة.

ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تواصل محافظة البحيرة جهودها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضمان استقرار الأسواق بكافة المراكز والمدن.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض المختلفة، والتي تضم 6 شركات عارضه، تقدم كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية والرمضانية، إلى جانب اللحوم البلدية والمجمدات والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق المحلية،

وبنسب تخفيضات تتراوح بين 20٪ و30٪، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال تفقدها للمعرض أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تشهد حاليًا افتتاح وتشغيل معارض «أهلاً رمضان» بمختلف المدن والمراكز، بالإضافة إلى افتتاح 57 منفذًا خلال الفترة الماضية.

مشيرةً إلى أن هذه المعارض تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجّهت محافظ البحيرة بضرورة الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين، مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

ومن المقرر استكمال افتتاح عدد من المعارض اليوم في مراكز الرحمانية والمحمودية ورشيد، لضمان توافر السلع الغذائية والرمضانية الأساسية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

حضر الافتتاح: أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص، و محمد هدية وكيل وزارة التموين، نبيل عبد القادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوحمص، محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي التموين والطب البيطري.