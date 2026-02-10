زراعة 10 آلاف شجرة ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة، جهودها للتوسع في الرقعة الخضراء، وتحسين البيئة، والحد من آثار التغيرات المناخية، ودعم مسار التنمية المستدامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وتمت زراعة عدد 10 آلاف شجرة، ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة، وذلك في ضوء دعم وزارة التنمية المحلية للمحافظة بهذا العدد، وتمت زراعة الأشجار على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، بكافة مدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز الغطاء الأخضر.

كما تم إنشاء سياج شجري حول مدفن بدر، وكذلك المحطة الوسيطة بكفر الدوار ودمنهور، للحد من التأثيرات البيئية وتحقيق الاشتراطات الصحية والبيئية.

وشملت أعمال الزراعة أشجارًا خشبية معمرة ذات كفاءة بيئية عالية، من بينها أشجار الجزورين والكافور، لما لها من دور فعّال في تثبيت جسور الترع، وامتصاص الملوثات، وتحسين جودة الهواء.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرارها في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة أعمال الزراعة والصيانة لضمان استدامة الأشجار وتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على البيئة والمواطنين على حد سواء.

الجدير بالذكر أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة استلام وزراعة 400 ألف شجرة بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالى ما تمت زراعته بنطاق المحافظة حتى الآن 400 شجرة، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.