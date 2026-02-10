محافظ البحيرة تتفقد أعمال كوبري كفر الدوار العلوي ضمن تطوير محور المحمودية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال تركيب الكمر بكوبري كفر الدوار العلوي على ترعة المحمودية، وذلك ضمن أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالكوبري، في إطار مشروع تطوير محور المحمودية.



ويُعد كوبري كفر الدوار العلوي أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف ربط جانبي مدينة كفر الدوار على ترعة المحمودية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدسات، فضلًا عن ربط مدخل المدينة بشارعي أحمد عرابي وبورسعيد، بما يخدم حركة المواطنين والتجارة داخل المدينة.

وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ، بما يحقق أقصى استفادة لأبناء كفر الدوار.

وأشارت إلى أن الانتهاء من أعمال التطوير سيُحدث نقلة نوعية في حركة المرور داخل المدينة، ويُسهم في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.