محافظ البحيرة تكرم مديرة مدرسة يوسف كمال الإعدادية بشبراخيت

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكريم فاطمة أحمد عبده فراج، مدير مدرسة يوسف كمال الإعدادية بشبراخيت، تقديرًا لجهودها المتميزة وإدارتها الناجحة، وما حققته المدرسة من مستوى عالٍ من الانضباط والنظافة داخل المدرسة والفصول الدراسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

جاء التكريم بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وعقب الجولة التفقدية التي قامت بها محافظ البحيرة أول أمس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس.

حيث أشادت محافظ البحيرة بما لمسته من التزام وجدية داخل المدرسة، وانتظام الدراسة وتوزيع الكتب الدراسية، وتواجد المدرسين داخل الفصول، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والانضباط للعملية التعليمية.

مؤكدة أن هذه الجهود تعكس مستوىً متميزًا من الأداء وتكامل الأدوار بين إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين، بما يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل التربوي داخل مدارس المحافظة.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور إدارة شبراخيت التعليمية في المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وحرصها على تذليل أية معوقات قد تواجه سير الدراسة.