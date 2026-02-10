قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بتخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ البحيرة تفتتح معارض أهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، "أهلاً رمضان 2026"  بمدينة دمنهور و مركز كفر الدوار ، والتي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي، وكافة الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية والغذائية بأسعار منافسة، ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض المختلفة، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل السلع الأساسية، واللحوم البلدية والحمراء، واللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى الأسماك الطازجة بتخفيضات تبدأ من 20% وحتى 40%.


 

ومن المقرر استكمال افتتاح معارض إضافية خلال الأيام القادمة لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن توافر السلع الرمضانية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه سيتم إقامة معرض رئيسي في كل مدينة إلى جانب عدد من المعارض الفرعية، لضمان انتشار السلع وتوافرها في جميع أنحاء المحافظة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية خلال الشهر الكريم.

