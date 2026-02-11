عُمان وتايلاند تبحثان تعزيز التعاون في صناعة المأكولات البحرية

بحثت سلطنة عمان ومملكة تايلاند فرص التعاون والاستثمار في الصناعات البحرية في سلطنة عمان، خلال لقاء السفير عيسى بن عبدالله العلوي سفير سلطنة عمان لدى مملكة تايلاند، مع الرئيسة التنفيذية لمجموعة «PFG» التايلاندية الرائدة في صناعة المأكولات البحرية.

تناول اللقاء العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة تايلاند وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى تسريع إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة والثروة السمكية وغيرها.

وقال السفير العلوي، إن سلطنة عُمان تركز على التنويع الاقتصادي وفق «رؤية 2040»، عبر تطوير القطاعات الاقتصاديّة الواعدة، بما في ذلك قطاع الثروة السمكية والزراعية، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الثروة السمكية والصناعات الغذائية البحرية، ما يوفّر إمكانات استثمارية هائلة في هذا القطاع الواعد.

وأضاف أن الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية وطنية، وتسعى الحكومة العمانية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني والمنتجات الغذائية الأساسية، حيث يُعد قطاع الثروة السمكية رافدًا رئيسيًّا لتحقيق هذا الهدف، ولتحقيق ذلك، تعمل سلطنة عمان على تطوير صناعة تصنيع المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا المتقدمة.