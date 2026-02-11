أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط عند 1.38 مليون برميل يوميا

أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.38 مليون برميل يوميا في عام 2026 ، متوقعة أيضا أن يبلغ الطلب 106.52 مليون برميل يوميا.

وأشارت منظمة "أوبك" في تقرير لها إلى أن إنتاج النفط الروسي انخفض بمقدار 58 ألف برميل يوميا في يناير مقارنة بديسمبر ليصل إلى 9.246 مليون برميل يوميا.

وقالت "أوبك": أنتجت 8 دول من "أوبك+" التي خفضت إنتاجها طوعا 69 ألف برميل يوميا أقل من هدفها في يناير.

وأضافت: تتوقع نمو إنتاج النفط خارج نطاق تحالف "أوبك+" في عام 2026 حيث لا تزال تتوقع أن يبلغ متوسطه 54.78 مليون برميل يوميا.

وتابعت "أوبك": ارتفعت مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6.5 مليون برميل في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متجاوزة بذلك متوسط الخمس سنوات للشهر الثاني على التوالي.

وزادت منظمة “أوبك”: تبقي على توقعاتها بانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 110 آلاف برميل يوميا في عام 2026، متوقعة متوسط إنتاج يبلغ يبلغ 13.3 مليون برميل يوميا.

وختمت منظمة "أوبك" تقريرها قائلة: انخفاض إنتاج النفط من "أوبك+" بمقدار 439 ألف برميل يوميا يوميا في يناير مقارنة بشهر ديسمبر ليصل إلى 42.45 مليون برميل يوميا.