غرفة القاهرة: معرض أهلا رمضان الرئيسي أصبح منصة سنوية هامة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أن المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» الذي يُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يأتي بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، ويشمل المعرض كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك اليوم عقب افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض .

ويأتي معرض أهلاً رمضان الرئيسي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون في التنظيم بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والغرفة التجارية للقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد «العشري» على أن معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر أصبح معروفًا للجميع من مواطنين وعارضين، نظرًا لاهتمام الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة به، ويُقام منذ عدة سنوات في هذا المكان، ولذلك اعتاد عليه المواطن، وهو بالقرب من محطة مترو أرض المعارض للتسهيل على زائريه، وأصبح المعرض يمثل منصة سنوية هامة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال «العشري» إنه يتم متابعة توافر السلع الرمضانية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة المعرض، مع تنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق، مشيرًا إلى أن من أولوياتنا مصلحة المواطن، خاصة خلال هذا الشهر الكريم، وأن الغرفة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجّه رئيس غرفة القاهرة شكره للعارضين الذين وفروا كافة احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، وأن الغرفة داعمة لهذا المعرض بكافة تجهيزاته، بحيث يتم توفير الأجنحة للعارضين مجانًا لوضع أكبر نسب خصم على أسعار السلع، وهذا انطلاقًا من الدور المجتمعي للغرفة لمساندة أهالينا في ظل شهر رمضان المبارك.