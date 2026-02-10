قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
غرفة القاهرة: معرض أهلا رمضان الرئيسي أصبح منصة سنوية هامة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

ولاء عبد الكريم

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، أن المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» الذي يُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يأتي بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، ويشمل المعرض كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة.
جاء ذلك اليوم عقب افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض .
ويأتي معرض أهلاً رمضان الرئيسي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون في التنظيم بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والغرفة التجارية للقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد «العشري» على أن معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر أصبح معروفًا للجميع من مواطنين وعارضين، نظرًا لاهتمام الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة به، ويُقام منذ عدة سنوات في هذا المكان، ولذلك اعتاد عليه المواطن، وهو بالقرب من محطة مترو أرض المعارض للتسهيل على زائريه، وأصبح المعرض يمثل منصة سنوية هامة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال «العشري» إنه يتم متابعة توافر السلع الرمضانية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة المعرض، مع تنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق، مشيرًا إلى أن من أولوياتنا مصلحة المواطن، خاصة خلال هذا الشهر الكريم، وأن الغرفة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
ووجّه رئيس غرفة القاهرة شكره للعارضين الذين وفروا كافة احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، وأن الغرفة داعمة لهذا المعرض بكافة تجهيزاته، بحيث يتم توفير الأجنحة للعارضين مجانًا لوضع أكبر نسب خصم على أسعار السلع، وهذا انطلاقًا من الدور المجتمعي للغرفة لمساندة أهالينا في ظل شهر رمضان المبارك.

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

فصل الكهرباء للصيانة

غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

صورة موضوعية

استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة رأس غارب

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «تجربة إبداعية (3)» لطلاب كلية الفنون الجميلة

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

