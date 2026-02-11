التمويل والرخص والتصنيف.. تعرف على مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإسكندرية

عقدت لجنة التجارة الداخلية في جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد حفني لقاء مع السيد نصار، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالإسكندرية " MSMEDA"، 2026 لمُناقشة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للقطاع الصناعي والتجاري بالإسكندرية.

أعلن السيد نصار، عن الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة المُتمثِلة في خدمات إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة وتجديد تراخيص المشروعات القائمة ، يأتي هذا في إطار توجيهات سيادة رئيس الجمهورية في عام 2015 بـ" شرعنة " المشروعات لتحوّيلها من غير الرسمي إلى قطاع رسمي.

وكشف رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإسكندرية عن خَدمات الجِهاز، من أبرزها؛ إصدار رخصة 5 سنوات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والقائمة وغير المرخصة قبل تاريخ 15 يوليو 2020 لمنحهم بيئة عمل أمنة وفرصة للعمل في إطار قانوني ومُتابعة الإجراءات وتيسيرها خلال هذه الفترة لحين توفيق اوضاعها، ودعم مشاركة الشركات في المعارض المحلية والدولية. وأوضح أيضاً ان الجهاز يقوم بتمويل مباشر يصل الى 60 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة و30 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة.

كما أشار إلى الخدمات المالية وغير المالية المتوفرة عبر الموقع الرسمي ومن بينها؛ خدمة الشباك الواحد لإصدار البطاقة الضريبية والرخصة والسجل التجاري في مكان واحد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن 76% من المشروعات الممولة من جهاز " MSMEDA" موجهة إلى المشروعات الصناعية. وفي السياق نفسه، كشفت المهندسة نيفين عادل، نائب مدير الجهاز، ،ان من اهم الخدمات التي يقدمها الجهاز إصدار شهادة تصنيف ومزايا ومن مميزات هذه الشهادة الحصول على 40% من المناقصات الحكومية والإعفاء من رسوم براءة الاختراع وتخصيص أراضي في مناطق الصناعية بالتقسيط لمدة تصل الى 25 سنة وفقاً للقانون وكذلك الاعفاء من الأرباح الراس مالية في حالة تجديد الماكينات الناتجة عن بيع الماكينات القديمة.

من جانبه أبرز محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية الترويج للخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، مُشيدًا بأداء الجهاز وتطور خَدماته لقطاع الأعمال، وتعاونه المُثمِر مع "رجال أعمال إسكندرية".



أشاد محمد حفني بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مثمنًا أداءه وحزمة الخدمات المالية وغبر المالية التي يقدمها للقطاعين الصناعي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، داعيا إلى التواصل الدائم مع الجهاز لخدمة السادة أعضاء الجمعية.

شهد الاجتماع حضور المهندسة نفين عادل، نائب مدير الجهاز، لمياء بهاء، مدير التمويل بالجهاز، وكل من المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، زالمهندس مجدي مرزوق، عضو الجمعية ورئيس لجنة نشاط مركز VTEC التابع للجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.