قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون جديد بين تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة لتطوير منطقة الزاوية الحمراء

باسل رحمي رئيس تنمية المشروعات وإبراهيم صابر محافظ القاهرة
باسل رحمي رئيس تنمية المشروعات وإبراهيم صابر محافظ القاهرة
محمد صبيح

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على ملحق استكمال عقد اتفاق في إطار عمل مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء، وذلك بإجمالي تمويل قدره ١١,٥ مليون جنيه، ضمن المنحة الاضافية لاتفاقية برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.


 


مشروع تطوير الزاوية الحمراء 

وحضر مراسم توقيع ملحق استكمال العقد الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز وممثلى الجهاز من المكتب الإقليمى بمحافظة القاهرة والقطاع المركزى للتنمية المجتمعية وممثلي الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن ملحق الاستكمال للعقد يأتي استمرارا للتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة لاستكمال تنفيذ أنشطة برنامج الارتقاء الحضري بالمحافظة، والتي تهدف لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية والخدمية، من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة لتحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة ويدعم الأنشطة الاقتصادية لاصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة المتواجدة بتلك المناطق .

وأضاف رحمي، أن الجهاز يتعاون مع مختلف الجهات الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تسهيل الحصول على التمويل اللازم من الجهات التنموية الدولية للمساهمة في تنفيذ مشروعات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار رحمي ، إلى أن الجهاز سبق وأن موّل خلال هذه المرحلة من المنحة الإضافية من برنامج الارتقاء الحضري عددا متنوعا من مشروعات تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة باجمالي تمويل بلغ 43 مليون جنيه وذلك في منطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله مما أتاح حوالى 16 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، كما ساهم في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 100 ألف مواطن من سكان هذه المناطق موضحا أن ملحق استكمال العقد يهدف لزيادة التمويل المتاح لتطوير مركز الأمراض الصدرية بحى الزاوية الحمراء وتطوير الشوارع المؤدية لمركز الأمراض الصدرية ورفع كفاءة وتطوير مركز رعاية الطفل بحى الزاوية الحمراء.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة في تنفيذ توجهات الدولة بتوفير مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق العشوائية، مشيرا إلى أهمية المشروعات المنفذة في تهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء تلك المناطق. 

وأعرب محافظ القاهرة ، عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية في محافظة القاهرة، مؤكدا على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تطوير البنية التحتية في المناطق غير المخططة، وتعزيز ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي في تلك المناطق.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء

