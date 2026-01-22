قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يدعو للمشاركة في المعرض المصري السعودي

رئيس جهاز تنمية المشروعات
رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

دعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جميع العلامات التجارية المصرية ورواد الأعمال للتقديم والمشاركة في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات باعتباره فرصة واعدة للتوسع في السوق السعودي والخليجي والدولي، والذي من المقرر عقده في مركز مصر للمعارض الدولية أبريل القادم لأول مرة في مصر.

‏‎المشروعات المتوسطة والصغيرة 

وأوضح رحمي أن الحكومة تولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة اهتماما كبيرا بشكل عام لكونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء مصر، وكذلك تحرص على إتاحة المزيد من خدمات الدعم لتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري باعتبار الامتياز التجاري وسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات خاصة المشروعات الريادية الراغبة في التوسع خارجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية المعرض باعتباره فرصة فريدة لأصحاب المشروعات للدخول للأسواق السعودية والخليجية والاستفادة من التسهيلات التنظيمية والإجرائية التي يتيحها المعرض بما يؤهل العلامات للتوسع الإقليمي والعالمي، داعيا الشباب ورواد الأعمال لاغتنام الفرصة والانضمام إلى المعرض والاستفادة من الخبرات والبرامج التأهيلية والدعم المقدم من الشركاء الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح رحمي أنه سيتم تنظيم المعرض بالتعاون مع شركة الامتيازات الوطنية، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم التسهيلات والاستشارات اللازمة للعلامات المشاركة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك في المعرض دول مجلس التعاون الخليجي، ودول إفريقيا، والأردن، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والهند، وماليزيا، مما يوفّر للعلامات فرصًا واسعة للتواصل مع أسواق متعددة وفتح أبواب التعاون والاستثمار.

من جانبها، صرّحت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الوطنية الجهة المنظمة للمعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بأن المعرض المرتقب سيشكل منصة اقتصادية محورية تتيح للعلامات التجارية الدخول إلى السوق السعودي والتوسع فيه بثقة، مستفيدين من مرونة السوق وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، والتي تعتمد على إعداد الملفات التشغيلية والقانونية الجاهزة بما يؤهل العلامات للتوسع الإقليمي والعالمي وفق معايير احترافية.

وأشادت جليح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقيامه بتقديم الدعم المستمر لتنظيم المعرض بجانب جهوده في تعزيز قطاع الامتياز التجاري، مؤكدة أن الشراكة مع الجهاز تمكّن المشاركين من الاستفادة من الخبرات العملية والبرامج التأهيلية والتسهيلات التي تسهم في نجاح العلامات التجارية.

وعبرت جليح عن امتنانها للشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل داعمًا رئيسيًا لتقديم الاستشارات والتسهيلات للعلامات المشاركة، بما يعزز فرص نجاحها في السوق السعودي.”

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال الراغبين في المشاركة في المعرض التقدم عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/vomnc3cz3gAzAWHr6‏.

